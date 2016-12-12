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Кононов: «Мамаев так и не пришел в себя после Монте-Карло»

12 декабря 2016, 22:40
9

Экс-тренер футбольного клуба «Краснодар» Олег Кононов поделился мнением относительно скандального инцидента в Монте-Карло с участием полузащитника «быков» Павла Мамаева.

«Когда это все произошло, я сразу подумал о месте Мамаева в «Краснодаре». У меня был негатив к его действиям. Ведь через день он должен был быть у нас на сборах в Австрии. Но позже он приехал, мы поговорили, обсудили эту историю. Безусловно, такие поступки не красят профессионального спортсмена. Это мягко сказано. Но вы вот сейчас видите сами, что он после той истории так и не смог прийти в себя. Потом была травма, после которой сложно было восстановиться. Я вот смотрел на всю эту ситуацию и думал, как такое возможно», — считает Кононов.

В сезоне-2016/17 Мамаев принял участие в четырех матчах РФПЛ.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Краснодар Мамаев Павел Кононов Олег
Комментарии (9)
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ivanthebest
1481572325
Походу его уже капельницы не берут... Всё близка последняя стадия походу, скоро в нарики официально уйдёт...
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ДИМА1980
1481572638
всё. спился.
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Chernyi Lis
1481574846
выгони его на х..
Ответить
bafor
1481576544
Кононов: "Но вы вот сейчас видите сами, что он после той истории так и не смог прийти в себя." Почему? Что с ним?
Ответить
Хотел же ставить на ничью
1481577755
Хорошо погулял
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Опорник84
1481591062
Каждый выбирает свой путь сам! Это наверное пошел по неправильному маршруту! Большие деньги сгубили парня!
Ответить
sprint5
1481601180
не он последний
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Dgad
1481607689
Характер и высокомерие его губят, так просто бы его из ЦСКА не отпустили,
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