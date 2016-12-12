Кононов: «Мамаев так и не пришел в себя после Монте-Карло»

Экс-тренер футбольного клуба «Краснодар» Олег Кононов поделился мнением относительно скандального инцидента в Монте-Карло с участием полузащитника «быков» Павла Мамаева.

«Когда это все произошло, я сразу подумал о месте Мамаева в «Краснодаре». У меня был негатив к его действиям. Ведь через день он должен был быть у нас на сборах в Австрии. Но позже он приехал, мы поговорили, обсудили эту историю. Безусловно, такие поступки не красят профессионального спортсмена. Это мягко сказано. Но вы вот сейчас видите сами, что он после той истории так и не смог прийти в себя. Потом была травма, после которой сложно было восстановиться. Я вот смотрел на всю эту ситуацию и думал, как такое возможно», — считает Кононов.

В сезоне-2016/17 Мамаев принял участие в четырех матчах РФПЛ.