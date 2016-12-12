Ерохин подчеркнул, что «Спарта» является серьезным соперником для «Ростова» в 1/16 финала ЛЕ

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин считает, что желто-синим достался серьезный соперник в лице пражской «Спарты» в 1/16 финала Лиги Европы. При этом игрок подчеркнул, что на этой стадии ростовчанам было бы интересно сыграть с «Тоттенхэмом», который дважды обыграл ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Спарта» – серьезный соперник. В прошлом году все смотрели, как пражане играли с ЦСКА и «Краснодаром». Наш соперник смотрелся очень уверенно, так что будет тяжело.

Было бы интересно встретиться с «Тоттенхэмом». Нужно серьезно подготовиться, чтобы пройти дальше. Выполнить все то, что будет требовать тренер», – сказал Ерохин.