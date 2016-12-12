Кириченко: «Было предчувствие, что «Ростову» достанется «Спарта»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко заявил, что «Спарта» является хорошим соперником для желто-синих в 1/16 финала Лиги Европы, жеребьевка которой состоялась сегодня в Ньоне. При этом специалист отметил: он заранее предчувствовал, что ростовчанам попадется именно пражский клуб.

– Хороший жребий для «Ростова», на стадии плей-офф слабых соперников не бывает. Могли достаться очень сильные команды, но играть нам со «Спартой». Силу пражан все оценили по матчам с ЦСКА, «Краснодаром» в прошлом сезоне. Это крепкая команда, с которой придется непросто.

– Предпочтения перед жеребьевкой были?

– Принципиально с кем-то сыграть – нет. Несколько дней назад сказал супруге, что выпадет «Спарта». Было такое предчувствие.

– В нынешнем сезоне «Ростов» успешно выступал против «Андерлехта», «Аякса», ПСВ. Может, стоило надеяться на клуб из стран Бенилюкса?

– Игра на игру не приходится. Со всеми нам пришлось сложно, особенно на выезде. Досталась «Спарта», будем готовиться и стараться пройти дальше.