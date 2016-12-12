Караваев: «Ростов» – тяжелый соперник, но шансы «Спарты» и россиян – 50 на 50»

Защитник чешской «Спарты» Вячеслав Караваев, известный в России по выступлениям за ЦСКА, поделился мнением по поводу результатов жеребьевки 1/16 Лиги Европы. Напомним, в соперники пражанам достался «Ростов», занявший третье место в своей группе в Лиге чемпионов.

«Ростов» – тяжелый соперник, эта команда хорошо играла в Лиге чемпионов. Будет трудно, но пока нельзя сказать, кто из нас фаворит, – наши шансы ровно 50 на 50. Тем более «Спарта» уже обыгрывала российскую команду, «Краснодар», в прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы. Конечно, будет очень приятно сыграть на родине, но самое главное – это победить «Ростов», – сказал Караваев.