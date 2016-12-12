«Зенит» сыграет с «Андерлехтом», «Ростов» – со «Спартой», «Краснодар» – с «Фенербахче» в 1/16 Лиги Европы

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 Лиги Европы. В первом раунде плей-офф турнира «Зенит» померяется силами с «Андерлехтом», «Ростов» сыграет с пражской «Спартой», а «Краснодару» предстоит двухматчевое противостояние с «Фенербахче».

Остальные пары 1/16 финала выглядят следующим образом:

«Атлетик» (Испания) – АПОЭЛ (Кипр)

«Легия» (Польша) – «Аякс» (Голландия)

«Андерлехт» (Бельгия) – «Зенит» (Россия)

«Астра» (Румыния) – «Генк» (Бельгия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Сент-Этьен» (Франция)

«Вильярреал» (Испания) – «Рома» (Италия)

«Лудогорец» (Болгария) – «Копенгаген» (Дания)

«Сельта» (Испания) – «»Шахтер» (Украина)

«Олимпиакос» (Греция) – «Османлыспор» (Турция)

«Гент» (Бельгия) – «Тоттенхэм» (Англия)

«Ростов» (Россия) – «Спарта» (Чехия)

«Краснодар» (Россия) – «Фенербахче» (Турция)

«Боруссия» М (Германия) – «Фиорентина» (Италия)

АЗ (Голландия) – «Лион» (Франция)

«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) – «Бешикташ» (Турция)

ПАОК (Греция) – «Шальке» (Германия)