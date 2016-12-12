Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» сыграет с «Андерлехтом», «Ростов» – со «Спартой», «Краснодар» – с «Фенербахче» в 1/16 Лиги Европы

«Зенит» сыграет с «Андерлехтом», «Ростов» – со «Спартой», «Краснодар» – с «Фенербахче» в 1/16 Лиги Европы

12 декабря 2016, 15:19
83

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 Лиги Европы. В первом раунде плей-офф турнира «Зенит» померяется силами с «Андерлехтом», «Ростов» сыграет с пражской «Спартой», а «Краснодару» предстоит двухматчевое противостояние с «Фенербахче».

Остальные пары 1/16 финала выглядят следующим образом:

«Атлетик» (Испания) – АПОЭЛ (Кипр)

«Легия» (Польша) – «Аякс» (Голландия)

«Андерлехт» (Бельгия) – «Зенит» (Россия)

«Астра» (Румыния) – «Генк» (Бельгия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Сент-Этьен» (Франция)

«Вильярреал» (Испания) – «Рома» (Италия)

«Лудогорец» (Болгария) – «Копенгаген» (Дания)

«Сельта» (Испания) – «»Шахтер» (Украина)

«Олимпиакос» (Греция) – «Османлыспор» (Турция)

«Гент» (Бельгия) – «Тоттенхэм» (Англия)

«Ростов» (Россия) – «Спарта» (Чехия)

«Краснодар» (Россия) – «Фенербахче» (Турция)

«Боруссия» М (Германия) – «Фиорентина» (Италия)

АЗ (Голландия) – «Лион» (Франция)

«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) – «Бешикташ» (Турция)

ПАОК (Греция) – «Шальке» (Германия)

Источник: УЕФА
Лига Европы Зенит Андерлехт Краснодар Ростов Фенербахче Спарта
Комментарии (83)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
овертайм
1481545938
ростову и зениту по силам, если конечно первые не распродадутся а вторые не забьют на европу, а вот краснодару тяжелее всех придется....
Ответить
10tolik10
1481545947
А московским командам кто попались?
Ответить
Имя слишком известное
1481546257
Удачи всем российским командам! Надеюсь на российский финал!
Ответить
VGreen
1481547084
жаль, Фенербахче достался не Ростову, сгрызли бы ростовчане турков и это было бы интересно посмотреть. а так Ростов должен проходить, Зенит тоже, но могут начудить, а вот Краснодар скорей всего "до свидания", вряд ли Фенер пройдут, характера не хватит. но надеюсь, всё же все наши пройдут 1/16-ую, надо очки набирать и португалов обходить...
Ответить
Garrincha58
1481547771
Чего сейчас говорить кто знает как наши команды будут выглядеть через два месяца особенно Ростов, не разбегутся ли Азмун Полоз Нобоа да и смогут ли укрепиться. Краснодару трудней всего, ну а Зенит особенно при Луческу может с легкостью выиграть и с треском проиграть так что у всех шансы фифти фифти
Ответить
spaike
1481547829
Если будут выкладываться на полную то пройти должны все. Тяжелее всего будет Краснодару. А так Удачи всем нашим командам.
Ответить
Dgad
1481548987
Фенербахче сейчас впоряде, Краснодару будет тяжело
Ответить
Футболсмотрящий
1481549219
Пройдёт только Ростов .
Ответить
eleng
1481550804
Надо чтоб все наши прошли, и хватит сраться между собой. Это же не чемпионат России.
Ответить
Виталий1
1481553714
Если Ростов с Краснодаром к весне не растащат по кусочкам, то все наши пары равные.
Ответить
Главные новости
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
22:10
1
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
21:44
1
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
21:27
12
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
1
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
8
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
4
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
5
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
Вчера, 10:02
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+