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    Газизов: «Рано говорить о возвращении Васина в ЦСКА»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подчеркнул, что вопрос о возвращении защитника Виктора Васина в ЦСКА пока стоит.

    Напомним, сегодня армейцев возглавил экс-главный тренер уфимского клуба Виктор Гончаренко. Васин, принадлежащий красно-синим, находится в «Уфе» в аренде, рассчитанной до окончания нынешнего сезона.

    «Возвращается ли Виктор Васин в ЦСКА? Пока рано об этом говорить. Посмотрим. Такая опция у ЦСКА действительно есть. Думаю, мы всегда договоримся. При этом понимаем, что Виктор Васин – игрок сборной России и ему нужно прогрессировать», – сказал Газизов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2016 14:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +659

      RUSARM 12 декабря 2016, 15:41

      Раз есть опция,то и говорить не надо лишнего!!!! Васин в ЦСКА и все,а то круги по воде пускают!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 12 декабря 2016, 15:31

      Да кули спрашивать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 декабря 2016, 15:25

      Васин вернётся из аренды и будет прогрессировать в ЦСКА.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +442

      PFC CSKA MOSCOW 12 декабря 2016, 15:12

      Ясно, заберут

      0
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