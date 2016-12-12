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    «Терек» намерен продлить соглашения с Ивановым, Уциевым и Садаевым

    «Терек» планирует продолжить сотрудничество с защитником Ризваном Уциевым, хавбеком Олегом Ивановым и нападающим Зауром Садаевым. Контракты всех троих футболистов истекают по завершении нынешнего сезона и руководство грозненцев намерено их продлить.

    «Мы уже общаемся с Ивановым. Олег сам хочет остаться. Он многое сделал для нашего клуба, поэтому желание взаимно. Переговоры идут.

    Заканчиваются контракты у Уциева и Садаева. Но это наши воспитанники, они останутся, соглашения с ними мы продлим. По легионерам пока не все ясно. Кто-то останется, кто-то может уйти. Решим ближе к лету», – сказал генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров.

    Источник: Р-Спорт

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    12.12.2016 14:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 12 декабря 2016, 16:47

      Грозава и Мбенга надо ставлять. им просто нужно доверие- практика. а Мирзов имеет минус лишь в том что передерживает мяч и все проваливает. если этот компонент исправить то он хорош. Кацаев не того уроыня чтоб ПЛ играть. а другие защитники их походу хватает.( Семенов,Анхель,Родолфо,Брызгалов)вот Бацуев если я не ошибаюсь феерить в дубле. его потихоньку заигрывать надо. а вот Пирис,Кен ,Лебеденко и Плиева можно отпустить

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