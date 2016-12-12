Комличенко считает, что «Краснодар» способен догнать «Спартак»

Нападающий «Слована» Николай Комличенко, права на которого принадлежат «Краснодару», высказал мнение относительно расклада сил в чемпионской гонке в РФПЛ. Футболист считает, что «быки» не потеряли шансов догнать в турнирной таблице лидирующий «Спартак». После 17-ти туров в активе краснодарцев 28 очков, у красно-белых – 40.

«Отрыв приличный, но игр еще много, по любому спартаковцы могут оступиться. А «Краснодару» надо успешно выступать и ждать момента. Думаю, ему по силам догнать «Спартак», – сказал Комличенко.