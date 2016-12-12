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  • Комличенко считает, что «Краснодар» способен догнать «Спартак»

Комличенко считает, что «Краснодар» способен догнать «Спартак»

12 декабря 2016, 12:58
13

Нападающий «Слована» Николай Комличенко, права на которого принадлежат «Краснодару», высказал мнение относительно расклада сил в чемпионской гонке в РФПЛ. Футболист считает, что «быки» не потеряли шансов догнать в турнирной таблице лидирующий «Спартак». После 17-ти туров в активе краснодарцев 28 очков, у красно-белых – 40.

«Отрыв приличный, но игр еще много, по любому спартаковцы могут оступиться. А «Краснодару» надо успешно выступать и ждать момента. Думаю, ему по силам догнать «Спартак», – сказал Комличенко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Комличенко Николай
Комментарии (13)
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turist82
1481537123
Что то я сомневаюсь что Спартак 4 игры подряд сольет ))))
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Symbol
1481537419
Ну, в теории и Томь догнать может )) Но... На деле посмотрим
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ViktorMG
1481542635
Ну если только догнать Спартак. Победа Краснодара над Спартаком нужнее Зениту, потом ЦСКА, а только потом Тереку и самому Краснодару. Но тем и интереснее, как сложится после перерыва. И очень хорошо, что Спартак открывает сезон с Краснодара.
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Диктор
1481545249
Бредовые идеи.
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Zeff
1481556543
Краснодару бы в пятёрку попасть, с такой игрой.
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батог
1481561894
Садись, Комличенко, пять баллов за фантазии!
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Супермачо
1481567572
Позитивно отношусь к "Краснодару", но объективно сейчас команда идет скорее на спад чем на подъем. В первую очередь из-за смены тренера. С Шалимовым ничего не светит, как и "Спартаку" с Аленичевым. Не тренеры оба. Догоняйте ))) Флаг вам, а куда вставить определитесь сами.
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