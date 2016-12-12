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Зидан: «Реал» постарается выиграть клубный ЧМ»

12 декабря 2016, 12:52
1

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что мадридцы постараются одержать победу в клубном чемпионате мира, стартовавшем 8 декабря в Японии. Свой поединок 1/2 финала «сливочные» проведут 15 числа с мексиканской «Америкой». Во втором полуфинале сойдутся «Атлетико Насьональ» из Колумбии и японская «Касима».

«Попасть на этот турнир нелегко, но «Реал» всегда обязан выигрывать все.

Была ли поездка сюда утомительной? Я, по крайней мере, словно умер. Понятное дело, что мы устали, но мы рады, что у нас есть возможность выиграть еще один титул», – сказал Зидан.

Источник: Bernabéu Digital
Клубный чемпионат мира Реал Зидан Зинедин
Комментарии (1)
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Аскорбин
1481541948
Все будут стараться выиграть,не ты один такой умный.
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