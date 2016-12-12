Зидан: «Реал» постарается выиграть клубный ЧМ»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что мадридцы постараются одержать победу в клубном чемпионате мира, стартовавшем 8 декабря в Японии. Свой поединок 1/2 финала «сливочные» проведут 15 числа с мексиканской «Америкой». Во втором полуфинале сойдутся «Атлетико Насьональ» из Колумбии и японская «Касима».

«Попасть на этот турнир нелегко, но «Реал» всегда обязан выигрывать все.

Была ли поездка сюда утомительной? Я, по крайней мере, словно умер. Понятное дело, что мы устали, но мы рады, что у нас есть возможность выиграть еще один титул», – сказал Зидан.