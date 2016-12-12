Срна входил в интересы «Реала»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна еще в 2006 году мог попробовать свои силы в испанской Примере. Причем в его услугах был заинтересован мадридский «Реал». Стороны вели переговоры о возможном трансфере, но он был заблокирован главным тренером «Шахтера» Мирчей Луческу.

Известно, что Срна входил в интересы и других грандов – «Челси», «Тоттенхэма» и «Баварии».

Сейчас Срна является потенциальным новичком «Барселоны», в которую он может перебраться на правах свободного агента или в аренду.