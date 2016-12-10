Срна попросил руководство «Шахтера» отпустить его в «Барселону»

Отличный игрок, настоящий мужик. Но пора отпускать на вольные хлеба, заслужил на все 100!... Удачи, игрок-история бывшего Донецкого Шахтёра!.. С ув.
Защитник «Шахтера» Дарио Срна намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно и перейти в «Барселону».
Сообщается, что футболист объявил о своем желании руководству донецкого клуба, попросив отпустить его.
Ранее сообщалось, что Срна уже договорился с каталонцами о контракте на 1,5 года и ждет официального предложения.
Также появлялась информация о том, что президент «Шахтера» Ринат Ахметов готов отпустить игрока бесплатно.
Трансфер может состояться в начале января.