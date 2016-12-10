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    Срна попросил руководство «Шахтера» отпустить его в «Барселону»

    Защитник «Шахтера» Дарио Срна намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно и перейти в «Барселону».

    Сообщается, что футболист объявил о своем желании руководству донецкого клуба, попросив отпустить его.

    Ранее сообщалось, что Срна уже договорился с каталонцами о контракте на 1,5 года и ждет официального предложения.

    Также появлялась информация о том, что президент «Шахтера» Ринат Ахметов готов отпустить игрока бесплатно.

    Трансфер может состояться в начале января.

    Источник: Mundodeportivo

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    10.12.2016 01:25
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 декабря 2016, 20:58

      Отличный игрок, настоящий мужик. Но пора отпускать на вольные хлеба, заслужил на все 100!... Удачи, игрок-история бывшего Донецкого Шахтёра!.. С ув.

      0
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      Рейтинг: +9

      GreyKardinal 10 декабря 2016, 22:53

      Отличный защитник..Удачи ему!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 10 декабря 2016, 22:49

      Не уходи,Дарио((((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 10 декабря 2016, 14:10

      Месси в Шахтёр

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 декабря 2016, 10:47

      10 лет назад - да пригодился бы, а сейчас зачем?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 декабря 2016, 10:43

      Заслужил, надо отпускать!

      1
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      Рейтинг: +107

      nikita08 10 декабря 2016, 08:41

      уже пора.

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 10 декабря 2016, 08:36

      а как еще?

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 декабря 2016, 08:28

      всем привет

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 декабря 2016, 07:42

      Завершит карьеру на почётной лавке Барселоны, в принципе неплохо

      -1
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