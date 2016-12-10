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    Срна может перейти в «Барселону» на правах аренды

    Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна, по всей видимости, все же окажется в «Барселоне» во время зимнего трансферного окна. Каталонский клуб рассматривает вариант с арендой 34-летнего игрока до лета, после чего готов заключить с ним однолетний контракт. Ранее сам футболист сообщил, что президент «горняков» Ринат Ахметов не против его ухода, причем, бесплатно.

    В нынешнем сезоне хорват записал на свой счет один гол и семь результативных передач в 20-ти матчах.

    Источник: Mundodeportivo

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    10.12.2016 16:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 10 декабря 2016, 17:51

      да Бельерина купите, дайте столько сколько записано у него в контракте! Молодой, быстрый и у него блестящее будущие!

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 10 декабря 2016, 17:32

      Не пойму за чем надо было 33 летнего дани алвеса в юве отпускать??? чтобы заменить его на 34 летнего срну!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +475

      sandutzu > Павел Буре 10 декабря 2016, 17:46

      характер разный у них

      0
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