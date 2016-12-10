Срна может перейти в «Барселону» на правах аренды

Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна, по всей видимости, все же окажется в «Барселоне» во время зимнего трансферного окна. Каталонский клуб рассматривает вариант с арендой 34-летнего игрока до лета, после чего готов заключить с ним однолетний контракт. Ранее сам футболист сообщил, что президент «горняков» Ринат Ахметов не против его ухода, причем, бесплатно.

В нынешнем сезоне хорват записал на свой счет один гол и семь результативных передач в 20-ти матчах.