Симеоне дал ценный совет Гризманну

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне посоветовал нападающему своей команды Антуану Гризманну разобраться в причинах своих неудач в текущем сезоне.

«Гризманн знаком с тем, что в футболе бывают как удачные, так и неудачные отрезки. Сейчас он забивает нечасто, но его игра все равно важна для нашей команды. Ему следует работать и пытаться понять, в чем он может улучшить свой футбол. А уже после этого придут и голы», – сказал Симеоне.

В текущем сезоне Гризманн провел в Примере 13 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.