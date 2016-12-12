Гасилин: «Зенит» догонит и перегонит «Спартак» во второй части сезона»

Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин выразил мнение, что петербургский клуб мог набрать больше очков в первой части сезона РФПЛ. Напомним, по итогам 17-ти туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

– Мне кажется, можно было выступить чуть лучше, «Зенит» все равно – сильнейшая команда. Мы должны были уходить на паузу лидерами. Было два обидных поражения от «Краснодара», «Терека», в матче с «Ростовом», если честно, судья немного свистел в другую сторону. Если бы набрали максимальное количество очков в этих матчах, были бы на первом месте.

– Мистер недавно заметил, что «Зенит» часто судят арбитры из Москвы. Это действительно мешает команде выигрывать?

– Было много матчей, где судьи ошибались не в нашу пользу, и эти ошибки стали систематическими. Конечно, из-за этого какие-то сомнения начинают всплывать и у тренеров, и у игроков.

– Отрыв «Спартака» в пять очков – это много или мало?

– Это хороший задел, не думаю, что критично. Во второй части сезона мы догоним и перегоним «Спартак».