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  • Гасилин: «Зенит» догонит и перегонит «Спартак» во второй части сезона»

Гасилин: «Зенит» догонит и перегонит «Спартак» во второй части сезона»

12 декабря 2016, 01:00
14

Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин выразил мнение, что петербургский клуб мог набрать больше очков в первой части сезона РФПЛ. Напомним, по итогам 17-ти туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

– Мне кажется, можно было выступить чуть лучше, «Зенит» все равно – сильнейшая команда. Мы должны были уходить на паузу лидерами. Было два обидных поражения от «Краснодара», «Терека», в матче с «Ростовом», если честно, судья немного свистел в другую сторону. Если бы набрали максимальное количество очков в этих матчах, были бы на первом месте.

– Мистер недавно заметил, что «Зенит» часто судят арбитры из Москвы. Это действительно мешает команде выигрывать?

– Было много матчей, где судьи ошибались не в нашу пользу, и эти ошибки стали систематическими. Конечно, из-за этого какие-то сомнения начинают всплывать и у тренеров, и у игроков.

– Отрыв «Спартака» в пять очков – это много или мало?

– Это хороший задел, не думаю, что критично. Во второй части сезона мы догоним и перегоним «Спартак».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Гасилин Алексей
Комментарии (14)
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woyser
1481494089
Вот и ладушки) естественно перегоним!
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Павелий
1481495958
Защитник «Зенита» Евгений Чернов после матча 14-го тура: "Но мы сделаем стопроцентный результат и станем чемпионами." Итог: 4 очка из 9 в последних 3 играх РФПЛ после интервью (44%). Теперь очередной балабол. Их там Луческу кусает что-ли, раз они становятся бешеными и несут ерунду? Вы можете обогнать любую команду Европы только по выброшенным на ветер деньгам.
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Борис23
1481496784
А пацан то дерзкий. Интересно было бы его в деле увидеть.
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ДяДь ПашА
1481501384
Интервью давать не по полю бегать))
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Мясной Упырь
1481512359
А дайте пожалуйста журнал зинит-чемпион.....извините фантастикс в нашем магазине не продается
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Сармат Ростов
1481513848
Разве что в молдежном чемпионате )))))
Ответить
опус 2
1481513952
Нефть и газ растут в цене,оптимизм Зенита обьясним !
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Каратель помойников
1481524019
слава,слова.... а по факту есть турнирная таблица...или может гасилин ясновидящий?
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vog
1481524544
Опять,ничем не подкрепленное,нытьё.Весна покажет ху из ху.
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Jack24
1481534490
кто это?
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