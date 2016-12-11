АПЛ. Гол Мхитаряна принес «МЮ» три очка в матче с «Тоттенхэмом», «Мидлсбро» уступил «Саутгемптону»

В матче 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал минимальную победу над «Тоттенхэмом» – 1:0. Три очка «красным дьяволам» принес Генрих Мхитарян, который отличился дебютным голом в чемпионате Англии.

В другой встрече «Саутгемптон» с аналогичным счетом обыграл «Мидлсбро». Единственный гол забил Софьян Буфал.

Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Мхитарян, 29.

Саутгемптон – Мидлсбро – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Буфал, 53.

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