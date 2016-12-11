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    Алдонин: «Дзагоев – футболист высокого уровня. Он всегда говорил, что хочет поиграть в Европе»

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказал мнение о возможном переходе Алана Дзагоева в «Эвертон». По словам бывшего армейца, россиянину необходимо соглашаться на переезд в Англию.

    «Алан неоднократно говорил о том, что хотел бы попробовать свои силы в Европе. Думаю, Англия – вполне подходящий вариант. Самое главное, чтобы стороны смогли договориться.

    Если у игрока есть желание выступать в одном из лучших чемпионатов, то и с адаптацией проблем возникнуть не должно. Дзагоев – футболист высокого уровня и неоднократно доказывал это качественной игрой. Это колоссальный опыт. А вернуться можно всегда. Бессмысленно думать о том, что можно что-то потерять.
    Нужно смело идти на этот шаг.

    Для ЦСКА это сложнейший момент. Все–таки они только что потеряли лидера Еременко. Дзагоев тоже многое делал для успеха команды. Если трансфер состоится, Алан станет весомой потерей для армейцев. Но зато клуб получит прибыль и сможет приобрести усиление», – сказал Алдонин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2016 16:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 декабря 2016, 22:06

      Гинер скорее на лысо побреется, чем отдаст Алана.... Даже за большие деньги...

      0
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      Рейтинг: +6

      Duken 11 декабря 2016, 18:48

      Классная фотка к новости вконтакте,Великий Ян

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 декабря 2016, 18:32

      Ключевое слово - НЕОДНОКРАТНО. Вот если бы Дзагоев ПОСТОЯННО класс демонстрировал, тогда не только Эвертон, но и другие выложили бы за Алана хорошие бабки

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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 11 декабря 2016, 17:26

      Хватит вешать народу "лапшу на уши"!Как и Вас товарищ Алдонин,так и Вашего визави в Европу никто не позовет никогда.Для этого нужно хорошо уметь играть в футбол,чего Вы с Дзагоевым делать никогда не умели.Вы Алдонин всегда боялись мяча,тут же от него избавлялись.Спросите :"Почему"?Без мяча не совершишь большую ошибку,чтобы меньше ругали.И этим Вы убивали игру команды.И бить по воротам у Вас получалось паршиво,за три последних года ни одного гола и даже в створ от силы раза два,или ни разу.И не нужно нам рассказывать,что это не ваша работа,есть нападающие....В футболе у всех одна задача ,забивать голы.Чего Вы просто не умели!У Дзагоева с этим лучше,но не на столько чтобы в Европе по нему с ума сходили.Мой прогноз для Алана.Владикавказ команда "Алания"или "Камаз".Если ошибусь буду рад.

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