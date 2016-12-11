«Динамо»: «Предпримим необходимые шаги по снятию запрета на регистрацию футболистов»

Пресс-служба «Динамо» прокомментировала решение РФС по наложении запрета на регистрацию новичков, а также необходимости выплаты долгов Павлу Погребняку, Игорю Денисову и Виталию Дьякову.

«Находясь в сложной экономической ситуации, клуб принимает ряд мер и в необходимые сроки закрывает вопросы по заработной плате перед командой. Однако у нас действительно есть задолженности по зарплате перед определенными футболистами, именно им клуб неоднократно предлагал совместно решить вопрос дальнейшего трудоустройства и урегулировать финансовые взаимоотношения. Некоторые футболисты не хотят идти на компромисс и продолжают оставаться на балансе клуба. «Динамо» предпримет необходимые шаги по снятию запрета на регистрацию футболистов в соответствии нормами регламента соревнования», – говорится в сообщении клуба.