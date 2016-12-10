Фернандеш: «С каждым разом надежд на попадание в сборную Португалии все меньше»

Полузащитник «Локомотива» и сборной Португалии Мануэль Фернандеш выразил мнение, что имеет мало шансов на попадание в состав национальной команды. Отметим, что в нынешнем сезоне футболист провел за железнодорожников в РФПЛ семь матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

– Надежд на возвращение в сборную стало больше?

– В тот момент, когда сменился тренер, пришел Фернанду Сантуш, подумал: «Вот он, мой шанс». Но вызова не последовало, так как прошлый сезон сложился для меня непросто, играл очень мало. Но до этого убедил себя, что возможность вернуться в сборную обязательно представится.

– Есть ли эта надежда сейчас?

– Честно говоря, с каждым разом ее все меньше. Если меня вызовут, буду доволен. Поеду с большим удовольствием. Но главная цель сейчас – помочь «Локомотиву». Тем более если в клубе все сложится здорово, появится возможность попасть в сборную.