В «Балтике» заявили, что Соломатин никогда не был замечен в употреблении наркотиков и алкоголя

Пресс-атташе «Балтики» Сергей Кандалов прокомментировал информацию из второй части доклада независимого эксперта WADA Ричарда Макларена о том, что в допинг-пробе одного из футболистов «Динамо» и молодежной сборной России в 2014 году было найдена марихуана. Предполагается, что этим игроком может являться форвард Павел Соломатин, в настоящее время выступающий за команду из Калининграда.

«За то время, что Павел находится в «Балтике», он ни разу не был замечен в употреблении наркотических и алкогольных веществ. Никаких претензий к человеческим и профессиональным качествам футболиста у клуба нет. Соломатин – настоящий профессионал», – сказал Кандалов.