Михайлович сравнил «Ювентус» с драконом и пообещал сделать все для победы в дерби

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович накануне поединка 16-го тура Серии А с «Ювентусом» подчеркнул, что он и его игроки приложат все усилия для победы в дерби. Кроме того, специалист сравнил «бьянконери» с драконом, которого практически невозможно победить. Игра состоится в воскресенье, 11 декабря, и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Ювентус» подобен дракону, у которого на месте отрубленной головы вырастают две новые. Я не испытываю страха перед ними, лишь большое уважение. Мы отдадим все силы для победы. Не могу угадать исход дерби, но уверен, мы покинем поле с высоко поднятой головой», – сказал Михайлович.