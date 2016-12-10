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    Витсель: «К весне «Зенит» окончательно привыкнет к требованиям Луческу и будет показывать более качественный футбол»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель выразил мнение, что ко второй части чемпионата России сине-бело-голубые окончательно привыкнут к требованиям главного тренера Мирчи Луческу и будут показывать более качественный футбол. Отметим, что на данный момент петербуржский клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ.

    «От части наше второе место объясняется тем, что в команду пришел новый тренер с новой философией игры. Футболистам нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к его требованиям. Плюс у нас получились достаточно скомканные тренировочные сборы летом, так как большая часть игроков участвовала в чемпионате Европе, кто-то пришел в команду позже, у кого-то продолжался отдых. Думаю, что после зимних сборов мы окончательно привыкнем к тому, что требует от нас тренер, будем показывать футбол более высокого качества и продолжим борьбу за золотые медали.

    Я думаю, что мы хорошо сыграли в первой части чемпионата, но могли еще лучше. Мы могли набрать больше очков, чем у нас есть. К примеру, в играх против «Краснодара», «Анжи» или «Ростова» нам помешали наши ошибки, которые лишили нас важных очков. Ошибки являются такой же частью футбола, как голы, такое случается», – сказал Витсель.

    Источник: ТАСС

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    10.12.2016 11:04
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: -16

      мыцык 10 декабря 2016, 17:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Когда эта СОСКА заткнётся?

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 10 декабря 2016, 16:27

      ...ну так оставайся на новый контракт...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +370

      mik1954 10 декабря 2016, 13:19

      Надеемся...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 10 декабря 2016, 12:43

      Я поставил, что я "не доверяю этому источнику" по той причине, что он пишет с гамматическими ошибками.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Виталий1 10 декабря 2016, 12:46

      Правильно, только сам написал с "гамматическими". А вообще я тоже считаю, что если уж в СМИ работаешь и пишешь, то должен это грамотно делать. Реклама коллег-адвокатов на сайтах умиляет тоже. Супер-пупер адвокат напишет ходОтайство. После этого как-то таким спецам уже не верится.

      0
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      ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 > Супермачо 10 декабря 2016, 22:03

      Не придирайся к ""гамматическими"! Ясно же, что это описка, а не ошибка:)

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 10 декабря 2016, 12:41

      Если пуделя уберут во второй части чемпионата, то будет более качественный футбол. Может кто-нибудь объяснить - какой от него толк и в чем его сильные стороны вообще? Я понимаю Жулиано, Гарсия, Мак. Даже Дзюбу понимаю как игрока. Понятно кто чем силён и у кого какая функция на поле. Что этот помазок в составе делает? Голов нет почти, передач тоже толковых ноль целых хрен десятых, в отборе не ахти. На хер он "Ювентусу"??? Не смешили бы уже.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik > Супермачо 10 декабря 2016, 13:36

      Согласен. Я тоже не понимаю.

      0
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 10 декабря 2016, 11:39

      Автор (ТАСС) - неграмотный!!! Пишется "петербургский" - запомни, двоечник!

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov > Бриг 10 декабря 2016, 12:05

      ОТЧАСТИ тоже пишется слитно )

      1
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      Рейтинг: +4095

      Kollljan > Бриг 10 декабря 2016, 12:15

      Авторы сайта, похоже, молодые неграмотные люди. С русским языком у них очень большие трудности.

      1
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      ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 > Kollljan 10 декабря 2016, 12:42

      Или старые футболисты:)

      2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Бриг 10 декабря 2016, 13:05

      Русский орфоrрафический словарь: около 200 000 слов Российская академия наук. Институт русскоrо языка им. В. В. Виноградова / Под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. Изд. 4-е, испр. и доп.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013.- 896 с.
      В словаре дается правильное написание "петербургский и петербуржский".

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > kotmyshka 10 декабря 2016, 13:38

      Ладно, отмазал автора отчасти. )))

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 10 декабря 2016, 11:14

      давайте побеждайте

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