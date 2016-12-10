«Локомотив» готов заплатить за Оздоева 3 миллиона

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев вызвал интерес со стороны «Локомотива». По информации источника, на данный момент стороны ведут переговоры, однако не могут договориться о сумме трансфера. Железнодорожники предлагают за футболиста 3 миллиона евро, но казанский клуб настаивает на 5.

Напомним, в услугах россиянина заинтересован лично главный тренер московского клуба Юрий Семин. Сам игрок готов покинуть стан казанцев. В нынешнем сезоне Оздоев провел за «Рубин» в РФПЛ девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.