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  • Харт: «В Италии понимаешь, что футбол не вращается исключительно вокруг английских событий»

Харт: «В Италии понимаешь, что футбол не вращается исключительно вокруг английских событий»

10 декабря 2016, 01:00
3

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий за «Торино» на павах аренды, поделился впечатлениями от перехода в Серию А.

«Я доволен, что присоединился к «Торино». Здесь для меня все в новинку, но я переживаю невероятный опыт и уже познакомился с прекрасными людьми.

Здесь понимаешь, что футбол не вращается исключительно вокруг английских событий. Здесь тоже есть интерес, страсть, любовь. Я очень счастлив, потому что этот опыт делает меня лучше», – сказал Харт.

Напомним, Харт был отправлен в аренду после появления в клубе Хосепа Гвардиолы, который предпочел ему Клаудио Браво.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Торино Манчестер Сити Харт Джо
Комментарии (3)
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Juve1897
1481336682
Пеп уже не один ни два и даже не три раза пожалел об этом. Харт однозначно сильнее Браво!
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shamil1111
1481374909
на павах аренды
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