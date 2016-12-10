Харт: «В Италии понимаешь, что футбол не вращается исключительно вокруг английских событий»

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий за «Торино» на павах аренды, поделился впечатлениями от перехода в Серию А.

«Я доволен, что присоединился к «Торино». Здесь для меня все в новинку, но я переживаю невероятный опыт и уже познакомился с прекрасными людьми.

Здесь понимаешь, что футбол не вращается исключительно вокруг английских событий. Здесь тоже есть интерес, страсть, любовь. Я очень счастлив, потому что этот опыт делает меня лучше», – сказал Харт.

Напомним, Харт был отправлен в аренду после появления в клубе Хосепа Гвардиолы, который предпочел ему Клаудио Браво.