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    «Локомотив» ведет переговоры по трансферам Измайлова и Билялетдинова

    «Локомотив» намерен приобрести полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова и хавбека «Рубина» Динияра Билялетдинова. Сообщается, что стороны начали переговоры по этим трансферам.

    Инициатором переговоров стал главный тренер железнодорожников Юрий Семин, который лично заинтересован в услугах этих игроков. При этом Измайлов готов вернуться в «Локомотив», однако окончательной ясности в этом вопросе пока нет.

    Измайлов в нынешнем сезоне сыграл 11 матчей и забил два гола, Билялетдинов не провел ни одной игры.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.12.2016 23:14
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 10 декабря 2016, 15:56

      никакого усиления с покупкой марата и динияра не будет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 10 декабря 2016, 13:57

      это уже перебор

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 10 декабря 2016, 13:54

      при всем уважении к Марату и Динияру, сейчас они не усилят команду.

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 10 декабря 2016, 12:59

      Всё просто: Шпалыч собирает чемпионский состав-2004, поэтому и Самедову на выход указывают (он тогда еще в "Спартаке" был).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 10 декабря 2016, 12:46

      Ностальгия.У Сёмина нет возможности молодых и сильных купить.Если Измайлов очень неплох сейчас,но это ещё не факт,что весной заиграет.Биля ,почему-то,вообще не играл.Если Сёмин его берёт к себе,значит,остальные не нашли применения Динияру.В прошлом,эти два мастера, были великолепны в Локо.

      -1
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 10 декабря 2016, 11:54

      Билю возьмут с приплатой. Плюс, будет оплачивать услуги тренера. Так получится взять Измайлова бесплатно.

      0
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      Рейтинг: +504

      alex-76 10 декабря 2016, 11:08

      поживём,увидим.

      0
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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan 10 декабря 2016, 09:42

      Посмотрим что из этого выйдет

      0
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      Рейтинг: +264

      dimid 10 декабря 2016, 09:05

      И тогда точно Локомотив уйдет на запасной путь.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 10 декабря 2016, 08:59

      У семина маразм что ли?Он ещё может асатиани вернет одемвингие и лоськова с сычевым.

      2
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > bumer_moscow 10 декабря 2016, 09:16

      Фанат локо,сыча как раз таки и нужно вернуть измайлова и билю.скинуть шкулетича плюс пару таких же..пусть лучше свои на банке сидят иногда усиляют игру...настоящи
      й болела будет только рад

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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan > SpazMatikus 10 декабря 2016, 13:48

      особенно била который походил по рукам порядочно, даже за торПедо

      0
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > fon_der_tan 12 декабря 2016, 03:34

      Особено била,который в свое время капитанил и тащил локо вместе с сычом

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