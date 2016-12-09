Энрике: «В матче против «Осасуны» нужно будет хорошо начать»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями накануне матча 15-го тура Примеры против «Осасуны».

«Нам нужен хороший старт, мы должны хорошо играть с первой минуты. Мы должны быть эффективны при работе с мячом.

«Осасуне» нужна победа, но и нам тоже, ведь мы на шесть очков отстаем от лидера.

Непривычно, что игра начнется рано, но мы каждый день тренируемся в 11 утра, так что разница невелика», – сказал Энрике.

Матч «Осасуна» – «Барселона» состоится в субботу, 10 декабря. Начало – в 15:00 по московскому времени.