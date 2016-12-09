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    Орлов считает, что Васин сильнее Кутепова

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о перспективах главного тренера «Уфы» Виктора Гончаренко в ЦСКА. Ранее сообщалось, что белорусский специалист – главный претендент на вакантное место наставника армейцев после ухода Леонида Слуцкого.

    «Я верю в Виктора Гончаренко. Мне очень нравится его работа в «Уфе». Он ставит игру, при нем футболисты прибавляют. Посмотрите на того же Виктора Васина, который зимой тоже вернется в ЦСКА. Как он теперь парит над штрафной в «Уфе» при Гончаренко! Как орел! Готовый центральный защитник. Считаю, что он сильнее спартаковца Кутепова. Гончаренко умеет выстраивать учебно-тренировочную работу», – отметил Орлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2016 18:49
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 декабря 2016, 12:09

      А причём тут Кутепов? ))) Ну Гена... Попутал что-то )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 9 декабря 2016, 22:20

      маразм крепчает. no comments

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 9 декабря 2016, 20:22

      Ну не дает Спартак человеку покоя! Товарищ Орлов смотрите лучше в сторону Зенита, а кто сильнее разберутся специалисты!

      0
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      Рейтинг: -16

      мыцык 9 декабря 2016, 20:11

      Из уважения к возрасту...просто дурак.

      0
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      Рейтинг: +8172

      nik55 9 декабря 2016, 19:57

      не трогайте больного

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11527

      "supermax" 9 декабря 2016, 19:33

      на пенсию пора Генке...смотреть футбол по телеку

      1
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      Рейтинг: +206

      Predator_utm 9 декабря 2016, 19:27

      у старого маразматика все интерфью против Спартака)

      7
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Predator_utm 9 декабря 2016, 19:35

      Ничего другого от него и не ожидалось

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 декабря 2016, 19:09

      28 летний "готовый цз" Ахаха. Хорошо хоть перспективным не назвал )))

      4
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      Рейтинг: +1292

      каа 9 декабря 2016, 19:06

      Васин - один из самых недооцененных...так же как Дьяков ...Кутепов одноэначно талантлив ...но переоценен... должен ..обязан оправдать ожидания

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