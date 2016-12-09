Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Не вижу у «Спартака» поставленной игры. Кто-то может утверждать, что с таким футболом они продолжат всех побеждать?»

Орлов: «Не вижу у «Спартака» поставленной игры. Кто-то может утверждать, что с таким футболом они продолжат всех побеждать?»

9 декабря 2016, 17:50
49

Известный телекомментатор Геннадий Орлов не считает, что «Спартак» в нынешнем сезоне демонстрирует выдающийся футбол. По его словам, красно-белые играют на вдохновении.

– Пятиочковое отставание «Зенита» от «Спартака» – это ничто?

– Пять очков есть пять очков. Но посмотрим, что будет дальше. Все-таки «Спартак» играет на вдохновении, поставленной игры у красно-белых я не вижу. Кто-то может утверждать, что с таким футболом подопечные Карреры обязательно продолжат всех побеждать? Да нет. У них первая весенняя встреча против «Краснодара». Поживем – увидим. При этом первое место «Спартака» всколыхнуло болельщиков по всей стране. Для нашего футбола это очень хорошо.

– То есть, по-вашему, лидерство красно-белых больше связано с настроем и куражом, нежели с качеством футбола?

– Да, пока это вдохновение. Новый тренер. Глушаков, Комбаров. Какие Глушаков забил два решающих гола! У него это первый такой отрезок в карьере, он переживает эмоциональный всплеск. Но как долго он продержится на этом пике? В сборной, например, у него присутствовал технический брак. Комбаров – тоже молодец, но как он будет выглядеть весной? Как продержать этот эмоциональный фон до конца? Если сохранят его, то могут и выиграть чемпионат.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Орлов Геннадий
Комментарии (49)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1481295528
Зато Зенит я смотрю прям с поставленной игрой. Причем Луческу проводил предсезонный сбор, а Каррера нет. Причем ЦСКА несколько титулов выиграл на везении. Что мешает Спартаку воспользоваться тем же везением?
Ответить
subbotaspartak
1481297919
Это не таблица умножения, а футбол, Слышь ты, Орёл? Глушаков два случайных забил, А Ван Бастена ты не забыл? Все кому не попадя наседают на Спартрак. Значит у нас всё так.
Ответить
kimi2005
1481298294
Гена!Когда они воткнут Зенит тогда и будешь трещать!
Ответить
Oldtrafford83/97
1481298386
Гена ты снова пьян иди домой!!!
Ответить
veksill
1481298750
харэ постить этого старого маразматика, который кроме своего зенита ни кого не видит. Спартак удачи, от болельщика цска .
Ответить
Сармат Ростов
1481298844
Писатель зенитовских од разошлись! Хвали своих бомжей, им все равно далеко до "Спартака"!!!
Ответить
батог
1481301650
зашел на ветку возмутиться, а тут и без меня столько Гене наговорили, так что помолчу, народ все сказал!
Ответить
Lamantyn
1481302581
Орлов известная Зенитовская подстилка... из-за него и матчи из Питера смотреть противно...
Ответить
Александ1982
1481306473
конечно не видит, он же зенитовский до пяток!!как же он признается что Спартак впереди, а супер играющий клуб зенит не может догнать??
Ответить
мыцык
1481312371
Гослоди помогни мне не ругатся матом!!!
Ответить
Главные новости
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
21:27
1
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
1
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
7
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
4
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Все новости
Все новости
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
1
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
1
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
9
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
2
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
1
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
18
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+