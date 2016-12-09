Орлов: «Не вижу у «Спартака» поставленной игры. Кто-то может утверждать, что с таким футболом они продолжат всех побеждать?»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов не считает, что «Спартак» в нынешнем сезоне демонстрирует выдающийся футбол. По его словам, красно-белые играют на вдохновении.

– Пятиочковое отставание «Зенита» от «Спартака» – это ничто?

– Пять очков есть пять очков. Но посмотрим, что будет дальше. Все-таки «Спартак» играет на вдохновении, поставленной игры у красно-белых я не вижу. Кто-то может утверждать, что с таким футболом подопечные Карреры обязательно продолжат всех побеждать? Да нет. У них первая весенняя встреча против «Краснодара». Поживем – увидим. При этом первое место «Спартака» всколыхнуло болельщиков по всей стране. Для нашего футбола это очень хорошо.

– То есть, по-вашему, лидерство красно-белых больше связано с настроем и куражом, нежели с качеством футбола?

– Да, пока это вдохновение. Новый тренер. Глушаков, Комбаров. Какие Глушаков забил два решающих гола! У него это первый такой отрезок в карьере, он переживает эмоциональный всплеск. Но как долго он продержится на этом пике? В сборной, например, у него присутствовал технический брак. Комбаров – тоже молодец, но как он будет выглядеть весной? Как продержать этот эмоциональный фон до конца? Если сохранят его, то могут и выиграть чемпионат.