Агент: «Хацкевич не вел переговоров с «Уфой»

Агент Вадим Шаблий, представляющий интересы бывшего главного тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича, рассказал о дальнейших планах специалиста. Ранее сообщалось, что Хацкевич может возглавить «Уфу».

«Мы еще ни с кем не встречались и ничего не обсуждали. Сейчас идут разные разговоры, но мы еще не до конца знаем ситуацию со сборной Беларуси. Когда до конца разберемся, тогда и будем разговаривать. Александр Хацкевич покинул сборную Беларуси в одностороннем порядке, по инициативе федерации. Тренер не пошел на понижение зарплаты, и федерация решила расторгнуть контракт в одностороннем порядке, не имея на это никаких оснований», – заявил агент.