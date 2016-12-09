Неймар: «В футболе невозможно всегда играть идеально»

Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал о причинах, которые не позволяют его команде в текущем сезоне показывать идеальную игру, к чему привыкли фанаты каталонского клуба.

«Не могу сказать, что произошло с «Барселоной». Мы всегда настроены на победу, на свой лучший футбол. Но иногда получается так, что трудно реализовать все это на поле. Когда хочешь забить, а ничего не выходит. Пытаешься отдать идеальный пас, а он не получается. Это и есть футбол, в нем сложно всегда играть на 100 процентов идеально», – рассказал Неймар в интервью телеканалу Gol.

В текущем сезоне «Барселона» после 14-ти туров в испанской Примере располагается на второй строчке турнирной таблицы. На счету каталонцев 28 очков. Отставание от лидирующего «Реала» составляет шесть очков.