Калинич не расстроился, что не забил «Карабаху»

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич отметил сложности, которые испытала его команда в матче с «Карабахом», в том числе и не самое хорошее качество поля.

«Несмотря на победу, нам было сложно бороться с «Карабахом». Хозяева поля грамотно играли в обороне и практически не давали нам свободных зон. Газон не был идеальным, но условия были одинаковыми для обеих команд. Профессиональный футболист не должен ссылаться на такие нюансы.

Главное, что команда победила, а тот факт, что не удалось забить, не особо меня расстраивает. Благодаря этой победе мы пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места и теперь ждем своего соперника в 1/16 финала», – сказал Калинич после завершения матча.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» – «Фиорентина» закончился со счетом 1:2.