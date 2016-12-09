Лига Европы. «Хапоэль» из Беер-Шевы вышел в 1/16, сыграв вничью с «Саутгемптоном», «Интер» одолел «Спарту»

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Хапоэль» из Беер-Шевы и «Саутгемптон» сыграли вничью со счетом 1:1 На гол Маора Бал Бузагло хозяева ответили точным ударом Верджила ван Дейка.
В другой встрече «Спарта» проиграла «Интеру».
Ничья с «Саутгемптоном» позволила израилетянам по дополнительным показателям опередить английский клуб в итоговой таблице и занять второе место. Первой финишировала «Спарта».
Лига Европы. Групповой этап. Группа K. 6-й тур
Интер (Италия) – Спарта (Чехия) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Эдер, 23; 1:1 – Маречек, 54; 2:1 – Эдер, 90.
Саутгемптон (Англия) – Хапоэль (Израиль) – 1:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Бар Бузагло, 79; 1:1 – ван Дейк, 90.
Источник: Бомбардир.ру