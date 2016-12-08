Лига Европы. «Маккаби» из Тель-Авива победил «Дандолк», но покинул турнир

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Маккаби» из Тель-Авива одержал победу над «Дандолком» со счетом 2:1. Все три гола забили игроки израильского клуба: Тал Бен Хаим и Дор Мича поразили чужие ворота, Элиазер Даса – свои.

Эта победа не позволила «Маккаби» выйти в плей-офф, поскольку в параллельной встрече АЗ обыграл «Зенит».

Лига Европы. Групповой этап. Группа D. 6-й тур

Маккаби (Израиль) – Данодолк (Ирландия) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Бен Хаим, 21 (с пенальти); 1:1 – Даса, 27 (в свои ворота); 2:1 – Мича, 38.

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