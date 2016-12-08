Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Селюк: «Два европейских клуба из хороших чемпионатов хотят приобрести Ласину Траоре»

    Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что футболист в ближайшее трансферное окно может покинуть армейский клуб. Напомним, права на форварда принадлежат «Монако».

    – С уходом Слуцкого его аренда в ЦСКА может закончиться уже зимой?

    – Ситуация такова. Есть разные нюансы. Два европейских клуба, причем из хороших чемпионатов, заинтересованы приобрести Ласину.

    – Именно зимой?

    – Да. Но все упирается в его сборную. Если Траоре вызовут играть в январе-феврале на Кубке Африки, то шансов уехать куда-то в Европу у него нет. В зарубежных чемпионатах не будет перерыва в зимние месяцы, зачем кому-то брать его в аренду, чтобы на такой срок отпускать в национальную команду?

    – А если Траоре не поедет в сборную, значит, может покинуть ЦСКА?

    – Теоретически да.

    – То есть армейцы не станут чинить препятствий?

    – Не знаю. Сейчас же придет новый тренер, поговорим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2016 16:24
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2113

      prtcs 8 декабря 2016, 20:27

      В таком состоянии, как сейчас, он ни кому не нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 8 декабря 2016, 19:25

      Продавай скорее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 декабря 2016, 19:21

      может и выстрелит в другом чемпионате... в нашем он не с мог

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5270

      Каратель 8 декабря 2016, 19:07

      вот селюк-пиздюк...кому нужно это бородатое дерево?если только в албанию

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 8 декабря 2016, 17:49

      он бабла срубил со всех,с кого смог,сейчас отдыхает...период отдыха попал на цска...даже минимум старания не было...и кому он нужен в Европе?так,ценник поднимают просто...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Shaft 8 декабря 2016, 17:10

      Забирай это говно себе во двор и удобряй им свой огород, мерзкий агентишка.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 8 декабря 2016, 16:58

      Вчера Траоре вообще небыло видно на поле. Что не передача на него то косяк.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 8 декабря 2016, 16:54

      Надеюсь Гончаренко сразу Траоре назад вернет, и из аренды всех своих повозвращает. А Селюку за Траоре не стоит волноваться, он нах сборной не нужен в такой игровой форме.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      дронго32 8 декабря 2016, 16:49

      Кто этого недоигрока так распиарил еще при переходе его в анжи???!!!Он же как игрок ниже среднего,при его росте он ваще неможет играть головой дажи выпрыгнуть не может что бы выиграть верховой мяч!Интересно сколько он стоит надо посмотреть прикольнуться)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -92

      Raxor > дронго32 8 декабря 2016, 17:31

      4 ляма DD

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 8 декабря 2016, 16:45

      Кому он нахххх нужен...полный 0 как нападающий...его и Оренбург то на халяву не возьмет

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 