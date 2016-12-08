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«Витесс» не ведет переговоров со Слуцким

8 декабря 2016, 16:16
5

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не рассматривается «Витессом» на должность рулевого команды. Напомним, ранее появилась информация, согласно которой российский специалист назывался кандидатом на пост наставника голландской команды.

«Это неправда», – заявили в пресс-службе голландцев.

«Витесс» на данный момент занимает восьмое место в чемпионате Голландии.

Источник: ТАСС
Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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нейтральныйкакникто
1481206087
Да кому он нужен ,как специалист, полный ноль,
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семёнычев
1481207009
Зачем Слуцкому завтра идти наниматься?

Надо отдохнуть хорошо..

Например, Бердыев сходил в хадж и никуда не опоздал..

Год можетлежать на пляжах, а потом начинать присматриваться

..Наверное порядком ему надоели поля,бутсы,травмы,схемы,замены... Работать надо начинать,когда надоедят устрицы,сланцы, акваланги, пираньи, катушки,воблеры,опарыши..
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Boniel+
1481207914
Выше ПФЛ этот "специалист" себе работу не найдет.И не нужно нас всех держать за идиотов и рассказывать байки про контракты в Европе.Продажные журналисты могут написать и не такое."Бумага всё стерпит".
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yorgenbarenz
1481208577
Иди в Мордовию,покажи остальным недотёпам,как делать классную команду.
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