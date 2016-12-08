«Витесс» не ведет переговоров со Слуцким

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не рассматривается «Витессом» на должность рулевого команды. Напомним, ранее появилась информация, согласно которой российский специалист назывался кандидатом на пост наставника голландской команды.

«Это неправда», – заявили в пресс-службе голландцев.

«Витесс» на данный момент занимает восьмое место в чемпионате Голландии.