«Витесс» не ведет переговоров со Слуцким

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не рассматривается «Витессом» на должность рулевого команды. Напомним, ранее появилась информация, согласно которой российский специалист назывался кандидатом на пост наставника голландской команды.
«Это неправда», – заявили в пресс-службе голландцев.
«Витесс» на данный момент занимает восьмое место в чемпионате Голландии.
Источник: ТАСС
Надо отдохнуть хорошо..
Например, Бердыев сходил в хадж и никуда не опоздал..
Год можетлежать на пляжах, а потом начинать присматриваться
..Наверное порядком ему надоели поля,бутсы,травмы,схемы,замены... Работать надо начинать,когда надоедят устрицы,сланцы, акваланги, пираньи, катушки,воблеры,опарыши..