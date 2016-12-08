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    Нехайчик: «У Серхио Рамоса где-то лежит моя футболка. Ну, тряпочка такая, чтобы пол протирать»

    Полузащитник «Оренбурга» Павел Нехайчик рассказал об игре БАТЭ в Лиге чемпионов в 2008 году. Также футболист вспомнил, что поменялся футболками с защитником «Реала» Серхио Рамосом.

    – Кто из «Реала» выделялся больше остальных?

    – Я играл на одном фланге с Роббеном. Естественно, он нас полоскал всю игру, но минут за 20 до конца у них была замена. Мы с крайним защитником смотрим – на бровке стоит молодой и неизвестный парень. Читаю на спине: «Хи-гу-а-ин» какой-то. Думаю: кто-то из дубля, наверное, сейчас полегче будет. Но в первой же атаке он получил мяч, я пошел встречать, а метрах в пяти меня страховал Саня Юревич. Игуаин ничего не стал придумывать – просто пробросил мяч в одну сторону, а по другой нас обежал и спокойно навесил. Мы с Юревичем переглянулись: «Лучше верните Роббена».

    – Футболками с кем-то поменялись?

    – С Серхио Рамосом. Он тогда правым защитником был, мы постоянно друг против друга играли, вот и договорились. Так что сейчас у него где-то лежит моя футболка – ну, тряпочка такая, чтобы пол протирать. Ха-ха!

    – С «Ювентусом» после «Реала» было проще?

    – Намного! Мы уже посмотрели, что такое Лига чемпионов, и поняли: тут тебя никто не убьет, не покалечит – выходи и играй в футбол. Плюс, на теории стало понятно, что «Ювентус», в отличие от «Реала», дает играть. Если «Реал» забирал мяч в течение пяти секунд, то итальянцы вели себя спокойнее: хотите, играйте в пас, хотите – обыгрывайте.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.12.2016 14:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +324

      hellkid 9 декабря 2016, 09:57

      улыбнуло :) парень с юмором, побольше бы таких интервью!

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 8 декабря 2016, 17:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что ж ты дружек футболку своего родного клуба половой тряпкой назвал.Наверно и играть стыдился в этой команде.?!

      -4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 8 декабря 2016, 16:10

      прикольный Нихайчик! видно простой парень. молодец!!!!! удачи тебе в дальнейшем во всем!!!!!

      5
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