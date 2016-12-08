Скаут «Арсенала»: «Интерес к Кокорину? Евро-2016 наглядно расставил все по местам»

Российский скаут «Арсенала» Павел Кучеров прокомментировал информацию о том, что лондонский клуб интересовался нападающим «Зенита» и сборной России Александром Кокориным.

«Футбольный мир открыт для всех. Вы же понимаете, что многие хотели видеть Кокорина в «Арсенале» намного сильнее, чем этого желал он сам. Думаю так: те, кто футболе разбирается, знает уровень клуба и уровень Кокорина, могут понять, как все было на самом деле. Жизнь расставила все по местам, а Euro-2016 сделал это нагляднее», – сказал Кучеров.