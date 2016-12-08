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  • Скаут «Арсенала»: «Интерес к Кокорину? Евро-2016 наглядно расставил все по местам»

Скаут «Арсенала»: «Интерес к Кокорину? Евро-2016 наглядно расставил все по местам»

8 декабря 2016, 00:00
7

Российский скаут «Арсенала» Павел Кучеров прокомментировал информацию о том, что лондонский клуб интересовался нападающим «Зенита» и сборной России Александром Кокориным.

«Футбольный мир открыт для всех. Вы же понимаете, что многие хотели видеть Кокорина в «Арсенале» намного сильнее, чем этого желал он сам. Думаю так: те, кто футболе разбирается, знает уровень клуба и уровень Кокорина, могут понять, как все было на самом деле. Жизнь расставила все по местам, а Euro-2016 сделал это нагляднее», – сказал Кучеров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Кокорин Александр
Комментарии (7)
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Dellleone
1481145557
Все мы знаем уровень кока.... уровень дворового футбола... это все корупция и отмывания бабла только из за этого он там где он есть сейчас.
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hodyrev
1481147256
Поэтому наших игроков и не берут в Европу,уверен после евро какой нибудь клуб из Австрии заинтересовался бы им,но видео с Мамаевым под гимн уничтожил все шансы)
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Essence
1481161958
Нет у наших игроков мотивации,а это самый главный движок к успеху.Почему из Африки и Америки выходит много хороших игроков?!Да,потому что,бедность и бандгруппировки держут в страхе.И футбол хороший способ выбраться ...А,наш засветился на одном матче и на тебе феррари и на 5 лет обеспечены дифермбы о перспективах молодого футболиста...А ему не надо уже ничего...Еще и паспорт с орлом имеется-сказка!
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Axe111
1481171144
Какой нах Арсенал и кокорин ? ??!!!! Кто слезет с миллионов за то что ничего не делает и уедет пахать, чтоб хоть на 5мин выходить на поле
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