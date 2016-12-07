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«Зенит» предложит Боккетти зарплату в 2 миллиона в год

7 декабря 2016, 20:17
36

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти попал в сферу интересов «Зенита». Руководство петербургского клуба уже проконсультировалось по вопросу возможного трансфера игрока с его агентом Андреа Д’Амико.

Сообщается, что «Зенит» намерен предложить Боккетти контракт сроком на 2,5 года, а зарплата игрока в случае совершения сделки составит 2 миллиона евро за сезон. По информации источника, переговоры продолжаются, и соглашение может быть достигнуто в ближайшую неделю.

В нынешнем сезоне Боккетти провел за «Спартак» 13 матчей и забил один гол. Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро. Действующий контракт игрока с московским клубом истекает летом 2017 года.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Боккетти Сальваторе
Комментарии (36)
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PNZ1985
1481131208
Бред сивой кобылы)
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edw7777
1481131387
Зачем он нужен?!!!
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Миша00
1481132290
Спартак решил усилить прямого конкурента? это будет настоящая глупость со стороны менеджмента. хотя, может какие тонкости там есть, которые не видны сразу
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Asbjorn
1481132414
Не перейдет
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alexidj
1481132593
неее..он любит Спартак..не перейдет)
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MaxSpartakM
1481133346
Хуетти вам, а не Сальваторчика
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MaxSpartakM
1481133532
Чуешь? Утятиной пахнет...
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narkozanos
1481133742
Хрюшек расчехляем
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SPACE TRUCKIN
1481135199
дзюбинью ведь купили-и этот продастся если дадут много.Для легионеров интересен не клубный цвет,а цвет бабла...как впрочем и нашим за редким исключением...
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ajoq
1481135795
Да ну что вы, обычный вброс дезинформации. Бокетти Спартак хочет з/п понизить, вот они с агентом и суетятся, типа Зенит ему предлагает больше. А там глядишь и на среднем сторгуются на з/п.
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