«Зенит» предложит Боккетти зарплату в 2 миллиона в год

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти попал в сферу интересов «Зенита». Руководство петербургского клуба уже проконсультировалось по вопросу возможного трансфера игрока с его агентом Андреа Д’Амико.

Сообщается, что «Зенит» намерен предложить Боккетти контракт сроком на 2,5 года, а зарплата игрока в случае совершения сделки составит 2 миллиона евро за сезон. По информации источника, переговоры продолжаются, и соглашение может быть достигнуто в ближайшую неделю.

В нынешнем сезоне Боккетти провел за «Спартак» 13 матчей и забил один гол. Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро. Действующий контракт игрока с московским клубом истекает летом 2017 года.