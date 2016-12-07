Каррера ведет переговоры о трансфере Жиркова

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ведет переговоры с агентом полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова о возможном трансфере игрока в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «360 Подмосковье», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, Каррера намерен зимой усилить состав москвичей Александром Самедовым и Юрием Жирковым. При этом договоренность о переходе игрока «Локомотива» уже достигнута, а относительно Жиркова специалист лично ведет переговоры с его агентом.

В нынешнем сезоне Жирков сыграл за «Зенит» в РФПЛ 12 встреч, забил один гол и сделал один результативный пас.