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Каррера ведет переговоры о трансфере Жиркова

7 декабря 2016, 19:08
41

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ведет переговоры с агентом полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова о возможном трансфере игрока в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «360 Подмосковье», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, Каррера намерен зимой усилить состав москвичей Александром Самедовым и Юрием Жирковым. При этом договоренность о переходе игрока «Локомотива» уже достигнута, а относительно Жиркова специалист лично ведет переговоры с его агентом.

В нынешнем сезоне Жирков сыграл за «Зенит» в РФПЛ 12 встреч, забил один гол и сделал один результативный пас.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Локомотив Самедов Александр Жирков Юрий Каррера Массимо
Комментарии (41)
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Cuervo
1481129075
не будет его в СМ,видно кому то хочется его продать или привлечь к нему внимание.Как кого то хотят продать,так сразу пишут об интересе СМ,а сейчас даже приплели Каррера))
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2cool
1481129182
За небольшие деньги этими футболистами можно закрыть фланги по крайней мере до конца чемпионата. А, несмотря на возраст, уровень у них по прежнему довольно высок для РФПЛ. Не зря же они в сборную вызываются. А по окончании сезона можно вполне купить более высококлассных игроков на их позиции, а их оставить в резерве. Хороший пример Краснодар, в котором играют Торбинский, Измайлов, Калешин, Быстров скамейку полирует. Так что, в целом я За!
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_peretrukhin8
1481129454
Жирков очень хороший игрок! Было бы здорово еслиб он играл в Спартаке, но я не думаю, что он пойдёт в команду противника...
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uBaH_
1481130741
Источник: Бомбардир.ру
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Супермачо
1481133174
Знает ли об этом Каррера? )))
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Супермачо
1481133272
Федун ведёт переговоры по трансферу Лодыгина. Кто круче придумает?
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Андрей Ермошин
1481133890
Опытный, но староват.
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Фан666
1481135165
Спартак скупает ветеранов на перспективу что ли? Два старикана, на кой они, с каждым годом слабеют. Бредовые новости. Бокетти в Зенит, Жирков в Спартак на кой?
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Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12
1481137392
а хохо ему хохо? все равно мясцо отхрюкаем!)))
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Пастырь
1481137907
Если это правда,то для меня лично это решение Карреры ВООБЩЕ не понятно.
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