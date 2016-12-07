Таски: «Россия является футбольной страной»

Защитник «Спартака» Сердар Таски выразил уверенность, что футбол в России пользуется большой популярностью. По мнению игрока, плохая наполняемость стадионов связана с неудачными выступлениями команд в еврокубках.

– Россия – футбольная страна?

– Конечно. Например, когда выхожу в город, меня всегда кто-нибудь узнает. «Эй, Сердар, можешь расписаться?», «Можно сделать с тобой фото?».

– Если страна футбольная, почему тогда такая плохая посещаемость?

– А какая взаимосвязь между «футбольностью» страны и заполняемостью стадионов? Быть может, людям не хватает денег, чтобы купить билет на стадион? Разве болельщики перестают быть болельщиками, если смотрят футбол по ТВ? Насколько знаю, чемпионат России показывают бесплатно – возможно, это одна из причин, почему не так много людей ходят на стадион. К примеру, в Германии матчи Бундеслиги можно посмотреть только по платному каналу. Уверен: если бы российские команды регулярно пробивались в четвертьфинал или полуфинал Лиги чемпионов, то на стадионах всегда был бы биток.

– Так вот в чем проблема.

– Конечно, когда сравниваешь РФПЛ с Бундеслигой, чувствуешь огромную разницу. Там редко увидишь пустые места во время игры. Когда на трибунах вокруг тебя шумят 40-50 тысяч человек – это совсем другая мотивация для игроков. Поэтому мне очень жаль, что российские стадионы не заполняются. Но так не везде. На «Открытие Арене» практически всегда аншлаг, и мы этому очень рады и очень ценим своих болельщиков.