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    Кокорин поработал продавцом пышек

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в рамках благотворительного проекта поработал продавцом пышек в самой крупной пышечной Санкт-Петербурга. Отметим, что в новой профессии форвард провел один час, обслужив несколько десятков человек.

    «Все отлично, спасибо моей коллеге, которая быстро рассчитывалась с гостями, а я тем временем быстро выдавал пышки. В паре работалось легче. Знаю, что «Зенит» давно сотрудничает с «Русфондом» и они вместе занимаются благотворительностью, поэтому сразу откликнулся на приглашение принять участие в проекте. Кто станет следующим? Можно им будет Шатов? Пускай станет трудовиком!» – сказал Кокорин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.12.2016 19:47
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 декабря 2016, 11:00

      с такой улыбкой ему только парашу чистить

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 7 декабря 2016, 01:02

      я бы ему не доверил даже в платном сортире работать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 декабря 2016, 00:43

      Вот пусть и поработает там до весны

      3
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      Рейтинг: +997

      egrrr 6 декабря 2016, 23:39

      несколько десяток человек за час...он и тут не преуспел)))

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 6 декабря 2016, 22:56

      его законное место, тут шампанское не купишь)))

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 декабря 2016, 22:50

      Чем футбольная форма ему это по лицу и плюс свое место узнал... зениту вообще на х он вообще нужен бревно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 6 декабря 2016, 21:54

      Молодец !Не постеснялся показать свои наклонности.

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 6 декабря 2016, 21:18

      Задними пышками торговал?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: -94

      Woodbreak 6 декабря 2016, 21:13

      Гнидосина

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 декабря 2016, 21:12

      Наконец то Кокоша нашел свое.

      1
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