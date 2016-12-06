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    Щербаченко: «Семин устраняет болевые точки «Локомотива», одной из которых является Самедов»

    Экс-главный тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко подчеркнул, что возможный уход полузащитника Александра Самедова из «Локомотива», о котором в последнее время все чаще упоминают СМИ, пойдет железнодорожникам на пользу. По мнению специалиста, рулевой красно-зеленых Юрий Семин пытается найти и устранить болевые точки команды.

    «Я считаю, «Локомотив» на правильном пути. Железнодорожники достойно провели последние матчи, победили в них справедливо и по делу. Семин находит болевые точки команды и пытается их устранить. Какие именно? В частности, как сейчас показывает практика, это Самедов. С ним были постоянные скандалы, был постоянный конфликт в команде. Трудно оценивать со стороны, но я примерно понимаю ситуацию как тренер. Есть игроки, которые выражают свое недовольство, и Юрий Павлович имел право поступить так, как поступил. Мы видим, что без Самедова красно-зеленые заиграли несколько по-другому. «Локомотив» немножко, как это говорят, перезагрузился», – сказал Щербаченко.

    Источник: Euro-football.ru

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    06.12.2016 12:18
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 декабря 2016, 17:47

      Не болевые точки Локомотива, а свои.

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 6 декабря 2016, 16:54

      Отправьте куда-нибудь в восьмую лигу Хенти и Шкулетича, хоть там прокачаются

      1
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 6 декабря 2016, 14:51

      Удачи Локо весной! Если Самедов решил уйти - пусть валит. Есть Игнатьев на его позицию. Конечно Самедов сильный игрок, но если не нашелся общий язык с Семиным, то тут либо надо скрипя зубами доказывать на тренировке, либо уходить.

      -2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 6 декабря 2016, 13:56

      нравиться политика Локомотива, скупали из Спартака всех с криком у нас лучше, а как только игрок тренеру не так сказал пинок под зад

      -1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > Александ1982 6 декабря 2016, 14:01

      Ты вообще о чём? Кого скупали из Спартака, да ещё и с криком?

      3
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > Fan Loko mik 6 декабря 2016, 14:05

      Сычев, Торбинский, Шишкин

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > Fan Loko mik 6 декабря 2016, 14:06

      да и Самедов тот же

      0
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      Рейтинг: +16

      pnz1 > Александ1982 6 декабря 2016, 14:09

      Сычев так то за вас только один сезон сыграл, и то не полный)) да и вообще он не ваш воспитанник= )

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > pnz1 6 декабря 2016, 14:11

      ну мы же не про воспитанников, а в общем

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > pnz1 6 декабря 2016, 14:16

      да кстати Тарасов то откуда))))

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Александ1982 6 декабря 2016, 14:37

      Что ты несёшь?! При чём тут политика Локомотива?! Если игрок перешёл из Спартака, то ему можно забивать на тренировочный процесс и установки тренера? Даже прикрикнуть нельзя, он же из Спартака пришёл!? Так что ли по твоей логике? А на счёт того кто куда переходил, то Сычёв перешёл из Марселя, Тарасов из Москвы, Самедов из Динамо (2-ой раз).

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > mdu86 6 декабря 2016, 17:42

      Торбинский свободным агентом пришел, Шишкин из Самары)

      1
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 > Александ1982 6 декабря 2016, 19:25

      Дурдом-2

      0
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      Рейтинг: +25

      Santi-LokoMashina 6 декабря 2016, 13:17

      Вот я например за Локо болею с 2000 года...и из всех уходов, для меня был грустным только уход Измайлова , Игнашевича, Биллелетдинова, Ивановича!!! Остальные игроки заменимы...Самедов? а кто реально помнит как он уходил из Спартака, всем давно известно характер у него ррр какой, поэтому так и вышло, не отрицаю игрок хороший, много пользы принес команде, спасибо ему за это....Но мы и помним матчи, где он был как палено, его все вокруг не долюбливали, он просто играл когда хотел!!! Так что,пусть идет!!!)

      4
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 > Santi-LokoMashina 6 декабря 2016, 13:35

      полностью с тобой согласен! незаменимых людей нет

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > Santi-LokoMashina 6 декабря 2016, 13:55

      так большинство наших игроков это бревна, посмотрите на сборную

      1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 6 декабря 2016, 13:08

      Я бы сравнил уход Самедова из Локо с уходом Тихонова из Спартака. Что потом стало со Спартаком ?

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > ViktorMG 6 декабря 2016, 14:03

      В локо всё будет с точностью до наоборот

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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 6 декабря 2016, 13:06

      я давно говорил что самедов баласт

      -2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 6 декабря 2016, 12:53

      Как говорится не заменимых игроков нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3549

      momwig_ 6 декабря 2016, 12:35

      Ох, словоблуды... )))) Семин просто в истерике бьется по поводу ухода Самедова. Болевые точки он устраняет )))

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