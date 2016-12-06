Рыжиков: «Не хотел нанести травму Реброву. Извинился перед ним»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России признался, что не хотел нанести травму вратарю красно-белых Артему Реброву в концовке встречи.

– В концовке вы чуть гол не забили...

– Угодил Артему Реброву по рукам – и сразу извинился. Не хотел нанести ему травму.

– Как оцениваете итоги первой части сезона для «Рубина»?

– Если бы взяли сегодня очки, можно было бы поставить твердую «четверку». А так только «три». После неудачного августа поднялись, да и в Кубке прошли дальше, но все равно 5 – 6 очков недосчитались.

– Однако путевка в Лигу Европы еще достижима?

– Да. Надежда умирает последней. Весенняя часть чемпионата будет очень интересной. Теперь надо хорошо отдохнуть. Всех болельщиков «Рубина» и «Спартака» с Новым годом.