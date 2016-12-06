«МЮ» в Кубке Англии сыграет с «Редингом», «Манчестер Сити» – с «Вест Хэмом»

Cостоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии. По ее итогам стало известно, что «Манчестер Юнайтед» дома примет «Рединг», «Эвертон» сыграет с «Лестером», а «Арсенал» отправится на выезд в Престон.
Матчи этой стадии будут проведены с 6 по 9 января.
Кубок Англии. 3-й раунд.
«Ипсвич» — «Линкольн Сити» / «Олдхэм Атлетик»,
«Манчестер Юнайтед» — «Рединг»,
«Барроу» — «Рочдейл»,
«Халл Сити» — «Суонси Сити»,
«Сандерленд» — «Бернли»,
«Куинз Парк Рейнджерс» — «Блэкберн»,
«Миллуолл» — «Борнмут»,
«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити»,
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Чарльтон Атлетик» / «Милтон-Кинс Донс»,
«Блэкпул» — «Барнсли»,
«Уиган» — «Ноттингем Форест»,
«Бирмингем» — «Ньюкасл Юнайтед»,
«Челси» — «Ноттс Каунти» / «Питерборо Юнайтед»,
«Мидлсбро» — «Шеффилд Уэнсдей»,
«Вест Бромвич Альбион» — «Дерби Каунти»,
«Эвертон» — «Лестер Сити»,
«Ливерпуль» — «Плимут Аргайл» / «Ньюпорт Каунти»,
«Уиком» — «Стаурбридж»/«Нортгемптон Таун»,
«Уотфорд» — «Бертон Альбион»,
«Престон» — «Арсенал»,
«Кардифф Сити» — «Фулхэм»,
«Сток Сити» — «Вулверхэмптон»,
«Кембридж» — «Лидс Юнайтед»,
«Бристоль Сити» — «Шрусбери Таун» / «Флитвуд Таун»,
«Хаддерсфилд Таун» — «Порт Вейл»,
«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»,
«Брентфорд» — «Истли»/«Галифакс Таун»,
«Болтон» — «Кристал Пэлас»,
«Норвич Сити» — «Саутгемптон»,
«Саттон Юнайтед» — «Уимблдон»,
«Аккрингтон Стэнли» — «Лутон Таун»,
«Ротерхэм» — «Маклсфилд Таун» / «Оксфорд Юнайтед».