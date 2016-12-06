«МЮ» в Кубке Англии сыграет с «Редингом», «Манчестер Сити» – с «Вест Хэмом»

Cостоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии. По ее итогам стало известно, что «Манчестер Юнайтед» дома примет «Рединг», «Эвертон» сыграет с «Лестером», а «Арсенал» отправится на выезд в Престон.

Матчи этой стадии будут проведены с 6 по 9 января.

Кубок Англии. 3-й раунд.

«Ипсвич» — «Линкольн Сити» / «Олдхэм Атлетик»,

«Манчестер Юнайтед» — «Рединг»,

«Барроу» — «Рочдейл»,

«Халл Сити» — «Суонси Сити»,

«Сандерленд» — «Бернли»,

«Куинз Парк Рейнджерс» — «Блэкберн»,

«Миллуолл» — «Борнмут»,

«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити»,

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Чарльтон Атлетик» / «Милтон-Кинс Донс»,

«Блэкпул» — «Барнсли»,

«Уиган» — «Ноттингем Форест»,

«Бирмингем» — «Ньюкасл Юнайтед»,

«Челси» — «Ноттс Каунти» / «Питерборо Юнайтед»,

«Мидлсбро» — «Шеффилд Уэнсдей»,

«Вест Бромвич Альбион» — «Дерби Каунти»,

«Эвертон» — «Лестер Сити»,

«Ливерпуль» — «Плимут Аргайл» / «Ньюпорт Каунти»,

«Уиком» — «Стаурбридж»/«Нортгемптон Таун»,

«Уотфорд» — «Бертон Альбион»,

«Престон» — «Арсенал»,

«Кардифф Сити» — «Фулхэм»,

«Сток Сити» — «Вулверхэмптон»,

«Кембридж» — «Лидс Юнайтед»,

«Бристоль Сити» — «Шрусбери Таун» / «Флитвуд Таун»,

«Хаддерсфилд Таун» — «Порт Вейл»,

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»,

«Брентфорд» — «Истли»/«Галифакс Таун»,

«Болтон» — «Кристал Пэлас»,

«Норвич Сити» — «Саутгемптон»,

«Саттон Юнайтед» — «Уимблдон»,

«Аккрингтон Стэнли» — «Лутон Таун»,

«Ротерхэм» — «Маклсфилд Таун» / «Оксфорд Юнайтед».