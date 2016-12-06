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    Девич: «Спартак» заслуженно победил «Рубин». Судья не сломал игру»

    Нападающий «Рубина» Марко Девич поделился наблюдениями от гостевого матча 17-го тура чемпионата России против «Спартака». По его словам, в поражении казанской команды нет вины судей.

    «В играх между двумя командами со множеством хороших игроков, которые почти не совершают ударов, одна грубая ошибка – и игрок получает красную карточку. Мы пропустили нелепые голы, но я знал до игры, что любой мог победить. К сожалению, сегодня выиграл «Спартак». Понятно, хотелось бы, чтобы судейство было лучше в нашу сторону, но я бы не смог предъявить претензий судье. Он не сломал игру. «Спартак» выиграл заслуженно.

    «Рубин» тяжело начинал и испытывал большое давление. Все сразу ожидали положительный результат, но он появился только в последних пяти-семи играх. Прошла адаптация игроков с тренером, стали друг друга понимать, и результат сразу стал лучше. Вторая часть чемпионата должна быть успешнее», – сказал Девич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2016 06:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 декабря 2016, 15:30

      Прям порадовал адекватностью, учитывая ещё и гражданство Украины в довесок...

      0
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      Рейтинг: +3549

      momwig_ 6 декабря 2016, 12:29

      Вот - мужик.

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 6 декабря 2016, 12:27

      Молодец .

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 декабря 2016, 09:12

      Пусть Деич прочитает вывод судьи Хусаинова об ошибках судьи матча.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 декабря 2016, 09:09

      Адекватное мнение МУЖИКА ,а не нытиков

      0
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 6 декабря 2016, 07:31

      Сказал Девич и поехал домой, поскольку контракт закончился.

      0
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > red-white fox 6 декабря 2016, 10:55

      ...Девич пытается заработать очки болтовней-- но в Спартак его всё равно не возьмут.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 6 декабря 2016, 07:15

      Правильно сказал. Да и удаления были обоюдными.

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      Рейтинг: +2744

      a_who 6 декабря 2016, 07:08

      адекват !

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