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    Рейнгольд: «Каррера – мужик, а «Спартаку» – жирная пятерка за полгода чемпионата»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд подвел итоги выступлений «Спартака» в первой части чемпионата России, отметив высокую значимость в результатах команды главного тренера Массимо Карреры. Напомним, что после 17-ти туров РФПЛ московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая расположившийся на втором месте «Зенит» на пять очков.

    – Что поставили «Спартаку» за эти полгода чемпионата?

    – Жирную пятерку. Хочу пожелать, чтобы отдохнули и успокоились. С большим удовольствием поздравляю Карреру и его тренерский штаб. Мужик и настоящий профессионал. Можно сказать, что команда бьется ради него. Футболисты почувствовали, что «плюнули» ему в лицо в матче с «Крыльями». Поэтому надо было «отмазываться». «Спартак» это сделал.

    – Повезло «Спартаку» с Каррерой?

    – Да. Он перестроил настроение в коллективе. Он создал коллектив. Не знаю, как «Спартак» завершит сезон, но сейчас он совершил небольшой спортивный подвиг. Так держать!

    Источник: «Советский спорт»

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    06.12.2016 00:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +427

      policepnz 6 декабря 2016, 08:19

      упыри убейтись - Спартак на 1 месте ! Оле ола! всех с наступающим, с таким прекрасным настроением встречать НГ)

      1
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 6 декабря 2016, 06:30

      Спартак-молодцы! Зимой укрепиться и вперед к победе!

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