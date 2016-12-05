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  • Бурлак: «Все, кроме судьи, видели, что Промеса нужно было удалять»

Бурлак: «Все, кроме судьи, видели, что Промеса нужно было удалять»

5 декабря 2016, 23:26
17

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак после матча 17-го тура РФПЛ против «Спартака» подверг критике работу судей. По словам футболиста, главный арбитр встречи Михаил Вилков должен был удалять полузащитника красно-белых Квинси Промеса после столкновения в одном из эпизодов.

– Судья сломал игру?

– Посмотрите повторы – Промесу нужно было показывать красную карточку. Сейчас, кажется, ни у кого в этом даже нет сомнений.

– Что повлияло на поражение?

– Понимаю, на какую тему вы пытаетесь меня вывести. Могу сказать, что это была чистая красная карточка, и все это видели, кроме судьи, видимо. В то же время неправильно искать в этом оправдание, ведь у нас были хорошие моменты, которые не сумели реализовать. Считаю, что играли мы не хуже соперника.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Бурлак Тарас Промес Квинси
Комментарии (17)
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Apocalypse
1480969899
Я это один не видел? Тот подсел на Промеса вообще. Я бы посмотрел как сам Бурлак действовал в том эпизоде.
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Диктор
1480969917
Это лишь скулеж.Мы же не жалуемся что нам не дали 100 % пендаль.
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Фан666
1480969956
И теперь самый главный вопрос, кто купил судью или он просто неквалифицированный идиот? Продолжается чемпионат на приз в каком матче судья был хуже.
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Евгений Лесников
1480970121
Все,кроме судьи видели,что на Мельгарехо совершено было нарушение,которое явно "тянуло" на пенальти ! Ну и ?
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oyabun
1480970264
Удар локтем карается желтой карточкой. Такова практика. При чем здесь красная? Может Бурлаку еще и девочку на поле для утехи подать? А в случае с Промесом вообще не было локтя, был удар кистью. И то ненамеренно. Промес не видит спиной, так же как и любой другой нормальный человек. Фол был неумышленный, потому Антоха и пошел сразу извиняться. Раздули из мухи слона..
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cska-62
1480970742
Немного о травме… Вина в ней тех, кто допускает сегодня играть с кожаных перчатках со всякими наворотами! Прежде футболистам можно было одевать при морозах только тряпочные перчатки… Ну, а если бы не травма, то там, конечно, чистый «горчичник»… Промес прямого удаления не заслужил, ибо умышленной грубости не было... И удалили его потом тоже верно, за два "горчичника"... Судейство было сегодня плохим... И ошибки были в пользу и тех, и других... Того же Мельгарехо сбили в штрафной однозначно. Кто желает, может посмотреть повтор момента.
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bafor
1480983293
Пускай Бурлак сам смотрит повторы. Не было удара локтем. Да отмашка была, но это желтая. Не аккуратно сыграл Промес, но и не хотел лишней грубости. Да и сам Бурлак наседал на Промеса в этом моменте. Футбол - контактная игра. Например, Рыжиков пнул Реброву по колену, но Ребров же не ноет. И, вообще, если Бурлак такой нежный, то пусть идет в балет.
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franck_ribery
1480999649
Бурлак такой БОЛЬШОЙ и плачется))) Он просто играть не умеет! Почему Кверквелию не ставят вместо него? Он реальный профессионал!
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ильиных
1481002107
Сука ты как истеричка ноешь тебе первому надо было ж.к показывать махал там своими крыльями.
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vladimir-7
1481007429
Правильно говорят сами футболисты, что Спартак играет как свиньи.
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