Бурлак: «Все, кроме судьи, видели, что Промеса нужно было удалять»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак после матча 17-го тура РФПЛ против «Спартака» подверг критике работу судей. По словам футболиста, главный арбитр встречи Михаил Вилков должен был удалять полузащитника красно-белых Квинси Промеса после столкновения в одном из эпизодов.

– Судья сломал игру?

– Посмотрите повторы – Промесу нужно было показывать красную карточку. Сейчас, кажется, ни у кого в этом даже нет сомнений.

– Что повлияло на поражение?

– Понимаю, на какую тему вы пытаетесь меня вывести. Могу сказать, что это была чистая красная карточка, и все это видели, кроме судьи, видимо. В то же время неправильно искать в этом оправдание, ведь у нас были хорошие моменты, которые не сумели реализовать. Считаю, что играли мы не хуже соперника.