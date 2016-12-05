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    РФПЛ. «Спартак» одержал волевую победу над «Рубином», «Арсенал» обыграл «Анжи»

    В матче 17-го тура РФПЛ «Спартак» на своем поле одержал волевую победу над «Рубином» – 2:1. Решающий гол на свой счет записал Денис Глушаков. Отметим, что обе команды заканчивали встречу в меньшинстве.

    Таким образом, московский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков. «Рубин» же имеет в активе 23 балла и располагается на девятом месте.

    В другой встрече игрового дня тульский «Арсенал» благодаря голу Максима Беляева дома одолел «Анжи» со счетом 1:0.

    Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

    Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Жонатас, 38; 1:1 – Промес, 43; 2:1 – Глушаков, 74.

    Спартак: Ребров, Макеев, Кутепов, Таски (Маурисио, 63), Ещенко, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Зуев (Мельгарехо, 61), Промес, Попов (Тимофеев, 82).

    Рубин: Рыжиков, Бауэр (Девич, 83), Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М'Вила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жемалетдинов, Рочина, Жонатас.

    Предупреждения: Промес, 45+1; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 81 – Набиуллин, 6; Цакташ, 65.

    Удаления: Промес, 76 – Набиуллин, 71.

    Арсенал (Тула) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Беляев, 70.

    Арсенал: Левашов, Ершов, Хагуш, Беляев, Бурмистров (Власов, 89), Стеклов (Шешуков, 90+2), Вергара, Горбатюк, Горбатенко, Берхамов, Максимов (Аппаев, 78).

    Анжи: Беленов, Тигиев (Газимагомедов, 79), Гасанов, Шандао, Гаджибеков, Маевский, Эбесилио (Щербак, 88), Георгиевский, Иличевич (Бериша, 61), Будковский, Боли.

    Предупреждения: Берхамов, 34; Левашов, 90+3 – Эбесилио, 43.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2016 21:27
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 5 декабря 2016, 23:01

      судья конечно перемудрил ! по промессу - так там на нём нарушение было поэтому и не дал красную ! в конце матча потерял игру !

      0
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      Рейтинг: +46

      Dmitry0054 5 декабря 2016, 22:20

      Судья клоун какой-то. За такое (Квинси) жёлтые карточки не показывают, но это черт с ним. Но вот чистейший пенальти не ставить - это беспредел. Лишний раз убеждаюсь, что нет у нас судей. Надо, как раньше, Калину приглашать.
      Спартак, нервозно, но удовлетворительно. Молодцы, весной побольше побед с крупным счётом!
      Арсенал, с победой над чурками!

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Dmitry0054 5 декабря 2016, 22:35

      Минус тебе за "чурок".

      0
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      Рейтинг: +46

      Dmitry0054 > turist82 5 декабря 2016, 23:08

      Капец. А как ещё чурок называть, обезьянами? Так лучше?

      -2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Dmitry0054 5 декабря 2016, 23:18

      В нашей стране живут огромное количество людей разных национальностей. И за оскорбление на национальной почве по хорошему - морду бить надо

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 5 декабря 2016, 22:15

      Спартак - это сила. Как же много от тренера зависит. После перерыва, в марте, чемпионат ещё более огненным будет.

      1
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      Рейтинг: +1287

      Sky Spartak 5 декабря 2016, 22:04

      Классная игра !!! Классный первый круг !!! Спартак борется в каждом матче это радует.. как только не боролись сразу на место поставили 0-4.... Интересно кого возьмут на усиление...

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 декабря 2016, 21:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И опять безобразное проспартаковское судейство.

      -6
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      Рейтинг: +191

      bafor > Zeff 5 декабря 2016, 22:13

      Да вы о чём? Левое удаление Промеса. Не был поставлен пенальти на Мельгарехо. И это проспартаковское судейство?

      3
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > Zeff 5 декабря 2016, 22:15

      Если ты в свои 50+ так и в правду думаешь,то ты типичное населении рашки которое бухает бьет жену,и детей гыгыгыгы ;))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2744

      a_who 5 декабря 2016, 21:49

      Денис красава ! Все молодцы ! Каррера - мастер !

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 декабря 2016, 21:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак - дряхлая команда, с дырявой обороной. Весной развалится.

      -7
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 5 декабря 2016, 21:45

      Деня красавчик))) Опять приложится от души ))) Всех, кто верил - с Победой!!!!!

      4
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 5 декабря 2016, 21:42

      Игра держала в напряжении до последней минуты. Рубин прижал, когда составы уравнялись, но СПАРТАК сегодня был лучше. Очень понравилась самоотдача и эмоции игроков. Спасибо команде за игру!!!!!!

      6
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Пастырь 5 декабря 2016, 22:01

      Ну, очень чемпионская игра! Правда, правда! Давно такого
      не видел. Просто СПАРТАЧИЩЩЕ какое то!

      0
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > Zeff 5 декабря 2016, 22:09

      Даже не знаю как реагировать на твой комментарий. Если бы ты был болельщиком любой другой команды, то порадовался, а так даже не знаю. В любом случае желаю завтра победы Зениту в Лиге Европы.

      3
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      Рейтинг: +55

      нейтралитет2 5 декабря 2016, 21:37

      Погребальное агенство Дениса Глушакова кто будет следующим?

      3
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