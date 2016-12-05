Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Окриашвили: «При Спаллетти в «Зените» тренировались по семь часов в день. До номера еле доползал»

    Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили рассказал, как в 2010 году проходил просмотр в «Зените». По словам грузина, Лучано Спаллетти, тогда возглавлявший петербургский клуб, заставлял футболистов тренироваться по семь часов.

    – Слышал, что Спаллетти был в восторге от Окриашвили.

    – Как минимум он меня замечал. Я на первой же тренировке дубль сделал, вроде хорошо себя показал. Потом провел еще несколько, Спаллетти меня не критиковал, наоборот, хвалил, обращал внимание.

    – Так почему не сложилось?

    – В конце сбора Спаллетти подошел и сказал: «Ты хорош, но тебе пока рано играть за первую команду». Желания у меня было вагон, но, наверное, Лучано прав. После Грузии я был в шоке от уровня «Зенита». Кержаков, Быстров, Анюков – лучшие игроки России выступали за команду! Может, меня можно было оставить и воспитать. Но вышло иначе.

    – Нагрузки Спаллетти смогли выдержать или помирали?

    – Второе! Я реально в шоке был – семь часов в день работать надо, три тренировки… До номера еле доползал. Но я ни к кому из ребят не подходил и не спрашивал: «Как вы это выдерживаете?». Скромный был, просто вкалывал.

    Но сейчас-то я давно привык к такому. По сравнению с Украиной российские нагрузки – вообще ерунда. Тест Купера я сдавал постоянно, другие упражнения выполнял. В «Ильичевце» был тренер, про которого вся Украина знает: он обожает, когда подопечные бегают. Столько с ним отбегал…

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2016 20:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 