Ваньек и Игбун выйдут в нападении «Уфы» на матч с «Томью»

«Уфа» и «Томь» назвали стартовые составы на поединок 17-го тура РФПЛ.

«Уфа»: Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Безденежных, Ваньек, Игбун.

Запасные: Шелия, Никитин, Филин, Сафрониди, Зубарев, Батютин, Обляков, Кротов, Де Оливейра, Марсиньо, Фатай.

«Томь»: Коченков, Яблонски, Комбаров, Жиров, Бордачев, Дроппа, Ковальчук, Дудиев, Попов, Бикфалви, Соболев.

Запасные: Солосин, Голышев, Митерев, Кудряшов, Баляйкин, Погребняк.

Матч состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 13:00 по московскому времени.