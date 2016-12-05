Ваньек и Игбун выйдут в нападении «Уфы» на матч с «Томью»

«Уфа» и «Томь» назвали стартовые составы на поединок 17-го тура РФПЛ.
«Уфа»: Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Безденежных, Ваньек, Игбун.
Запасные: Шелия, Никитин, Филин, Сафрониди, Зубарев, Батютин, Обляков, Кротов, Де Оливейра, Марсиньо, Фатай.
«Томь»: Коченков, Яблонски, Комбаров, Жиров, Бордачев, Дроппа, Ковальчук, Дудиев, Попов, Бикфалви, Соболев.
Запасные: Солосин, Голышев, Митерев, Кудряшов, Баляйкин, Погребняк.
Матч состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 13:00 по московскому времени.
Источник: РПЛ