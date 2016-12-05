Симеоне просит не торопить Гризманна

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне уверен, что голевая засуха форварда его команды Антуана Гризманна завершится в ближайшее время.

«Я вижу хорошую форму Гризманна. Никогда не было легко стабильно создавать голевые моменты. Нужно быть настроенным на кропотливую работу. Надо набраться терпения, вскоре мы увидим голы в исполнении Антуана», – считает Симеоне.

В текущем сезоне Гризманн сыграл в 13 матчах Примеры, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.